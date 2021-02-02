Самозанятым на Кубани начали выдавать займы

Фото администрации КК

Краевой Фонд микрофинансирования с начала февраля 2021 года начал выдавать займы для самозанятых жителей региона.

Это одна из наиболее значимых мер поддержки, на которую теперь могут рассчитывать плательщики налога на профессиональный доход.

В первый же день за получением займов обратились более сорока человек , 7 из них после консультации уже направили пакет документов для получения господдержки.

- Для самозанятых граждан в сферах легкой промышленности и деревообработки, процентная ставка составит 1% годовых. Для тех, кто ведет свою деятельность от 1 до 12 месяцев – процентная ставка составит 2% годовых. Для всех остальных самозанятых –3% годовых,- сообщает администрация края.

Максимальная сумма такого займа составляет полмиллиона рублей, они выдаются сроком максимум на 3 года.

Справки по получению займа можно получить по телефону краевого Фонда +7(861) 298-08-08