Олег Дерипаска подарил краснодарскому институту культуры новый микроавтобус

Фото: Вольное дело

Краснодарский государственный институт культуры получил автобус ГАЗель NEXT по итогам конкурса казачьей песни «Александровская крепость», организованного фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». Студенты вуза завоевали на конкурсе большинство призовых мест для Кубани.

- Поздравляю наших студентов и выпускников. Своим талантом и творчествам они добились таких высоких показателей, - сказал ректор вуза Сергей Зенгин. - Мы надеемся, наше сотрудничество с фондом будет развиваться дальше. Те традиции, которые изучают сегодня наши студенты в институте, в экспедициях, поездках они будут нести дальше в своей профессии.

На новом автобусу студенты даже успели проехаться – после мероприятия они его испытали. Транспорт будет использоваться для проведения фольклорно-этнографических экспедиций.

Конкурс «Александровская крепость» организован, чтобы сохранить и воссоздать музыкальную культуру казачества, а также поддержать талантливых исполнителей казачьей песни во всем её жанровом многообразии. В 2020 году из-за пандемии конкурс прошел в онлайн-формате, но после того, как эпидемиологическая обстановка нормализуется, организаторы планируют вернуться к изначально задуманному формату фестиваля традиционной казачьей культуры.