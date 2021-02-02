К строительству крупного онкологического центра в Краснодаре привлекут инвесторов

Фото администрации КК

В 2021 году в рамках профильного нацпроекта на приобретение оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний на Кубани планируется направить около 750 млн рублей.

В пригороде Краснодара намечено построить крупный онкоцентр на 1000 коек, самый большой на всем Юге России.

Стоимость этого строительства составляет миллиарды рублей. Это очень большие деньги для региона, и здесь крайне важно участие бизнеса.

- Регион обеспечивает объект инфраструктурой, а инвесторы – вкладывают в строительство корпусов и оборудование,- отметил губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи с представителями компании «МедИнвестГрупп».

Компания уже реализует в России 12 проектов на основе государственно-частного партнерства. Например, в Краснодаре на базе ККБ №1 «МедИнвестГрупп» завершает создание центра диагностики онкозаболеваний.

Представители инвестора заявили, что готовы сделать все необходимые расчеты по новому онкоцентру, отработать медико-техническое задание, а также обсудить вопросы по поставке оборудования и подготовке кадров.

- Уже через 2-3 месяца будем готовы выйти с частной концессионной инициативой, – сказал глава компании Виктор Харитонин.