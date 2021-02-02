В 2021 году Сочи планирует принять участие в шести нацпроектах

Фото мэрии Сочи

К реализации нацпроекта по ремонту автотрасс в Сочи приступили досрочно. Всего в 2021 году по нему будет отремонтировано 49 дорожных участков.

По нацпроекту "Образование" продолжается строительство школы на 800 мест на Мамайке, блока начальной школы на 400 мест на территории СОШ №11 на Мацесте и школы на 400 мест с блоком детсада на 80 мест на улице Ачишховской в Красной Поляне.

Также продолжается строительство двух блоков детсадов на 80 мест в Центральном районе курорта. По нацпроекту "Демография" и региональной программе "Спорт – норма жизни" в этом году будет создана комплексная спортплощадка ГТО в переулке Строительном. В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» завершится благоустройство общественной территории вдоль реки Мацесты общей протяжённостью более двух километров.

– Исполнение нацпроектов -одно из приоритетных направлением в работе администрации. Мы будем наращивать темпы и подавать новые заявки на участие в региональных и федеральных государственных программах, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

До конца февраля будут сформированы пакеты документов для участия курорта ещё в двух региональных проектах 2021 года – "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа".