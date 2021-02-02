В Краснодаре приведут в порядок Пашковский перекат

Фото мэрии Краснодара

Вскоре на Пашковском перекате в микрорайоне Гидростроителей закипят дорожные работы. Полную реконструкцию покрытия проведут на 700-метровом участке трассы. Ремонт намечено начать в начале марта и завершить в течение трех недель.

Ранее вопрос о ремонте трассы был рассмотрен в городской Думе Краснодара. В итоге, восстановление дороги взяли на себя застройщики, возводящие дома в этом районе.

- Это наглядно демонстрирует, что бизнес готов сотрудничать с муниципалитетом, помогать в создании инфраструктуры для горожан. В Краснодаре за последние годы реализовано несколько подобных проектов, мы готовы и дальше развивать взаимодействие со строительными компаниями, — отметил глава департамента строительства мэрии Краснодара Артём Аганов.