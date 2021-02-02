Бизнесмену на Кубани грозит до 7 лет тюрьмы за незаконную вырубку более 80-ти дубов

Фото ГУ МВД по краю

28 - летний предприниматель в Северском районе Занимавшийся лесозаготовкой, решил быстро решить свои финансовые проблемы. И нанял для этого двоих лесорубов, поручив им срубить 82 деревьев дуба общим объемом более 190 кубических метров.

Никаких разрешений на такую вырубку у бизнесмена не было. За работой в лесу лесорубов застали полицейские, которые быстро выяснили ,кто нанял рубщиков.

Заготовленную древесину тем временем предприниматель продал, а вырученные деньги потратил на себя.

Лесному хозяйству причинен ущерб на общую сумму более 21 миллиона рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений),- сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.