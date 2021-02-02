Паспорта спасателей получили герои, которые достали из-подо льда детей на Карасунских прудах

Фото: ki-news.ru.

В мэрии Краснодара прошел прием героев, которые детей, рискуя жизнью, вытащили из-подо льда школьников на Карасунских прудах. Дениса Ищенко и Руслана Габреляна наградили Почетными грамотами администрации и городской Думы Краснодара. Мужчинам вручили паспорта спасателей.

- Искренние слова благодарности, – сказал на встрече мэр Краснодара Евгений Первышов. – Очень важно, что вы живете по таким принципам».

Начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин обратил внимание, что мужчины обладают настоящими качествами профессионального спасателя, главное из которых – быстрая реакция.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что двое школьников провалились под лед на пруду в Краснодаре.

На помощь им пришли оказавшиеся рядом мужчины. Они подползли к краю проруби и пытались вытащить детей, однако лед проваливался и под ними. В конце концов, мальчиков все же удалось вытащить на берег. Школьники не пострадали, только сильно замерзли.