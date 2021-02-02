Возгорание произошло на улице Центральной в Лазаревском районе курорта

В Сочи при пожаре в частном доме погиб пенсионер. По данному факту проводится проверка. Возгорание произошло на улице Центральной в Лазаревском районе курорта.

- По прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит возгорание частного дома на общей площади 80 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Было подано два ствола «Дельта». К тушению привлекли шесть человек личного состава МЧС и одну единицу техники.

В экстренных службах уточнили, что в доме был обнаружен труп 63-летнего мужчины. Следственный комитет по Лазаревскому району СКР по Краснодарскому краю проводит проверку. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.