В Краснодаре пенсионер на иномарке снес забор и врезался в стену дома

ДТП произошло в районе перекрестка улиц Гоголя и Красноармейской

В Краснодаре 75-летний водитель Mercedes-Benz снес забор и врезался в стену дома, въехав в строительные леса. ДТП произошло в 11:25 в районе перекрестка улиц Гоголя и Красноармейской.

Пенсионер выезжал со стоянки и не справился с управлением. Его машина влетела сначала в забор, затем - в строительные леса. В итоге – врезалась в стену дома.

- Водитель понесет административное наказание за повреждение дорожных сооружений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару. – Сумма штрафа при данном нарушении составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пьяный водитель Porsche протаранил семь машин. Лихач не справился с управлением и влетел в авто, припаркованные возле многоэтажки.