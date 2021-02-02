На Кубани банда автомошенников инсценировала ДТП, чтобы получить страховку

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали 27 участников организованной преступной группы. Обвиняемым, жителям Московской области, Краснодарского края и Адыгеи, от 23 до 59 лет.

- 21 фигурант был задержан, местонахождение еще шестерых соучастников не установлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, автомошенники действовали с мая 2016 года по апрель 2017 года. Злоумышленники умышленно инициировали дорожно-транспортные происшествия. Причем, они выступали и в роли виновников аварии, и в роли потерпевших.

После оформления инсценированных аварий документы на возмещение ущерба оформлялись в страховой компании. Всего фигуранты устроили 20 ДТП, причинив страховщикам ущерб - более 12 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.