«Лето без камки»: В Анапе проблему выброса водорослей на пляжи изучат ученые РАН

Фото: anapa-official.ru

В Анапе выброс камки - очень злободневная тема. Проблеме не одно десятилетие, но каждый сезон она не теряет своей остроты. Большое количество цветущих водорослей на пляже вызывает негативную реакцию туристов, портит имидж курорта.

– Мы не в силах повлиять на этот неизбежный природный процесс, - считает мэр Анапы Василий Швец. - Но мы должны принять меры, чтобы свести к минимуму его последствия, при этом, не нарушая экосистему, –

Ученые Южного отделения Института океанологии РАН выразили готовность провести комплексное исследование состояния и динамики экологических параметров морской среды в Анапской бухте. Они уверены, что это поможет получить достоверную информацию о состоянии прибрежных вод и уровне антропогенного влияния на акваторию.

Планируется, что будет изучена и пойма реки Анапки, и зона лиманов. Ученые намерены предложить конкретные пути решения проблемы.