В Сочи домработница украла у бизнес-леди шкатулку с драгоценностями

По подозрению в преступлении, сотрудники полиции задержали 50-летнюю жительницу Ставропольского края.

В Сочи у девушки - директора одного из индивидуальных предприятий похитили шкатулку с драгоценностями. В ней было 11 ювелирных изделий на 287 тысяч рублей. 28-летняя жертва обратилась в полицию и пояснила, что во время похищения в ее квартире домработница делала уборку. Бизнес-леди обнаружила пропажу почти месяц спустя.

Шкатулка стояла на полке в спальне, девушка надевала драгоценности не так часто.

- Кража раскрыта по горячим следам, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По подозрению в преступлении, сотрудники полиции задержали 50-летнюю жительницу Ставропольского края. В ходе разбирательств выяснилось, что домработница сдала украденные украшения в один из ломбардов курорта. Примечательно, что ранее женщина не была судима, и не состояла на учете в полиции.