Кубанский бизнесмен незаконно вырубил 82 дуба на 21 млн рублей

Фото: 23.мвд.рф

28-летний предприниматель из Северского района занимался заготовкой и продажей древесного сырья и необработанных лесоматериалов. Мужчина дал указание двум наемным работникам вырубить 82 дуба. После чего он продал деревья, а деньги потратил на свои нужды. За незаконную рубку бизнесмен попал под следствие.

- В результате противоправной деятельности злоумышленника причинен ущерб на общую сумму более 21 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении молодого предпринимателя возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит семь лет лишения свободы.