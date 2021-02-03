В Краснодарском крае два дня на улице будет до +18 градусов

По ночам два дня будет тепло, как и днем Фото: Галина КОПЫЛОВА

Первые числа февраля принесли в Краснодарский край нехарактерное для зимы тепло. До +18 градусов на улице будет еще два дня - 3 и 4 февраля, говорят синоптики.

- 3 февраля в Краснодаре без осадков. Ветер временами 12-14 м/с. Воздух прогреется до 16 градусов. В южной части края столбики на термометрах вытянутся до 18 градусов. 4 февраля в регионе будет также тепло, местами пройдет небольшой дождь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 5 числа произойдет температурный скачок. Холодный фронт принесет на Кубань дождь с мокрым снегом. Зима продержится до 8 февраля, а с 9 числа в крае будет снова тепло.

Ранее «Комсомолка» сообщала, когда будут февральские окна в Краснодарском крае и почему в регионе розовые рассветы.