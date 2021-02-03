В Краснодарском крае рост промышленного производства превысит 113%

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За прошлый год индекс промышленного производства в регионе составил 97%. Его снижение связывают с ограничительными мерами из-за коронавируса. В этом году планируется, что рост промышленного производства превысит 113%.

– Существенного падения удалось не допустить благодаря поддержке бизнеса. В 2021 году мы уже рассчитываем полностью выправить ситуацию, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В этом году запускаются новые мощности на Абинском электрометаллургическом заводе, ООО «КЛААС», «Южном заводе тяжелого станкостроения». Край получит отдачу в виде налогов и новых рабочих мест.

Стоит также отметить, что на Кубани особое внимание уделяется развитию индустриальных парков. В крае уже работают четыре индустриальных парка, в которых создано 2 тысячи рабочих мест. Бюджет получает от промпарков порядка 1,5 млрд рублей налогов в год.