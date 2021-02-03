«Подчинялись «смотрящим» города»: В Апшеронске осудили банду вымогателей

Каждому из мошенников предстоит отбыть дополнительное наказание Фото: Борис КОКУРИН

90-е царствовали в Апшеронском районе больше года. Там организованная преступная группа вымогала деньги у богатых людей, угрожая расправой. Также мужчины похищали имущество обманом или после избиений. Члены банды подчинялись так называемым «смотрящим» за городом районом.

- Потерпевшими признаны 10 человек. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трое мужчин были задержаны, уже состоялся суд по уголовным делам. Всем участникам ОПГ придется посидеть за решеткой несколько лет.

- Суд вынес приговор в отношении троих местных жителей в возрасте от 36 до 40 лет. С учетом позиции обвинения, тяжести совершенных преступлений, им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 9 лет до 10 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также каждому из них предстоит отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании ущерба.