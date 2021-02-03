Спортивные школы Кубани получат новое оборудование на 42 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

29 спортивных школ Краснодарского края в этом году получат оборудование. Это учреждения, которые готовят спортсменов для сборных команд региона и национальных сборных.

- В числе тех, кто получит новое оборудование, Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи. Также закупят все необходимое для школы олимпийского резерва по конному спорту, которая находится в Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Со спортивными школами, которые готовят спортсменов по 36 базовым видам спорта, уже заключены соответствующие соглашения.

- Одна из главных целей нацпроекта «Демография», по которому и выделяются деньги на обновление материально-технической базы, – это увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. К 2030 году количество россиян, ведущих здоровый образ жизни, должно увеличиться до 70%, - добавили в администрации.