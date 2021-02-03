В мэрии назвали причины появления ям на дорогах Краснодара

Фото: krd.ru

В краевом центре с начала года специалисты залатали ямы на 28 участках дорог и отремонтировали почти 5 тысяч квадратных метров дорог. Работы на магистралях продолжаются и сейчас.

- В настоящее время четыре ремонтные бригады работают по улицам Мира и Новороссийской, а также ряду других. Дороги чинят по ночам, чтобы не мешать движению транспорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В планах на 2021 год — отремонтировать 205 участков дорог. В мэрии Краснодара рассказали, что дефекты на проезжей части образовываются чаще из-за перепадов температур, сейчас в регионе они скачут от +15 до -15 градусов.

- На сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства работает специальный раздел о ходе ямочного ремонта дорог в Краснодаре. В нем оперативно размещается информация о том, какие дороги уже починили, - добавили в администрации.