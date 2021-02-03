«Качели заболеваемости»: На Кубани назвали города с новыми случаями COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб региона опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Наблюдаются качели заболеваемости – одну неделю график числа зараженных в сутки идет на понижение, другую – растет вверх.

По данным на 3 февраля за последние сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 185 человек. Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Тбилисский район, здесь выявили 51, 25 и 19 новых случаев соответственно.

- В Мостовском районе заболели 10 жителей, в Калининском – восемь, в Апшеронском и Крымском – по семь. В Кавказском районе диагноз подтвердился у шести человек. По четыре человека с COVID-19 выявили в Туапсинском, Абинском, Гулькевичском районах. По три – в Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Темрюкском районах. По два – в Новороссийске, Анапе, Белореченском, Курганинском, Крыловском, Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона.

По одному человеку заболели в Геленджике, Армавире, Кореновском, Ейском, Отрадненском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Новокубанском, Выселковском районах.

В настоящее время 98 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.