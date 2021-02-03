В Анапе разместят тренировочную базу для сборной России по волейболу к FIVB 2022

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 российских городах пройдут игры турнира FIVB. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерово, Красноярске. Участниками соревнований станут 24 национальные сборные.

Сборная России перед чемпионатом мира будет тренироваться на базе в Анапе.

- Федерация волейбола базой сборной России выбрала спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград» в Анапе. Здесь будет проходить подготовка к мировому соревнованию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Готовность комплекса уже проверили представители оргкомитета и Всероссийской федерации волейбола совместно с министром спорта региона Алексеем Черновым.

– Проверили готовность объектов, маршрутизацию клиентских групп, безопасность, техническое оснащение и соответствие помещений требованиям международной федерации волейбола, – сообщил Алексей Чернов. – У базы очень удобное расположение, развитая гостиничная и транспортная инфраструктура.