В шести городах Кубани за сутки умерли 18 человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 3 февраля в шести госпиталях региона скончались еще 18 человек.

- В Краснодаре скончались пять человек. Не удалось спасти мужчин 39, 71 и 73 лет, также умерли женщины 68 и 80 лет. В городской больнице Армавира зафиксировано три летальных случая, умерли 70-летний мужчина, 82-летняя и 86-летняя жительницы города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

В Сочи врачи не спасли женщин 64 и 70 лет и мужчины 75 и 80 лет. В Новороссийске умерли 76-летний и 77-летний мужчины. В Северской ЦРБ зафиксированы смерти 65-летней женщины и 75-летнего мужчины. 56-летняя жительница Темрюкского района скончалась в Крымской ЦРБ. 88-летняя жительница Туапсинского района – в районной больнице №3 Туапсе.

Стоит отметить, что с начала пандемии COVID-19 на Кубани зафиксировали 1524 летальных случая.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в госпитали Кубани попали еще 185 человек.