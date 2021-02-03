Иностранец в Сочи получил 7 лет тюрьмы за попытку провоза партии наркотиков

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

Адлерский районный суд приговорил к длительному тюремному заключению иностранца, пытавшегося провезти в Россию партию наркотиков.

Мужчина- водитель грузовика был остановлен для досмотра на границе России и Абхазией.

- В ходе досмотра кабины грузового автомобиля, находившегося под его управлением, обнаружено 66 капсул лекарственного препарата прегабалин. Также в кабине автомобиля, в технологической полости был обнаружен сверток с наркотическим средством метадон (фенадон, долофин) в значительном размере,- сообщает пресс-служба УФСБ по краю.

Адлерским районным судом Краснодарского края иностранный гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. в) ч.2 ст.229.1, ч.1 ст.228 и ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима.