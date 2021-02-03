Строительная готовность школы почти на 2 тысячи мест в Краснодаре составляет 65%

Фото администрации КК

Самую большую на Юге России школу на 1875 мест строят на улице Конгрессной в Краснодаре по оригинальному проекту. Здесь уже завершены монолитные и кровельные работы, выполнена кирпичная кладка и остекление.

Сейчас идет благоустройство территории и внутренняя отделка учебных помещений.

Площадь школы превышает 30 тыс. кв. метров, она рассчитана на 75 классов. Учебный комплекс также включает в себя столовую на 750 мест, актовый зал на 850 мест, медицинский блок, библиотеку, три спортзала и многое другое.

Как предполагается, новая большая школа позволит решить вопрос с учебными местами для детей со всего микрорайона.

– Нам нужно стремиться к тому, чтобы эта большая школа работала в одну смену, и у заявленного количества учеников была возможность получать дополнительное образование, использовать все школьные ресурсы. После уроков дети должны здесь проводить время, – отметила вице-губернатор Анна Минькова во время посещения объекта.