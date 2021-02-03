На Кубани начальник отдела дорожного надзора обложил данью своих подчиненных

Фото Ксения Тимофеева

Начальник отдела дорожного надзора по Краснодарскому краю и Адыгее фактически обложил данью двоих своих сотрудников, требуя от них регулярно перечислять ему деньги с их банковских карт.

Взамен он обещал им поблажки по работе и карьерный рост. Начальник также следил за тем, чтобы подчиненные систематически премировались-ведь так он сам получал лишь больше денег.

В итоге, за 2 с половиной года ушлый чиновник перекачал в свой карман более 700 тысяч рублей. После этого он попал в поле зрения сотрудников УФСБ по краю. С работы вымогателя уволили и предъявили ему обвинение.

- Бывшему начальнику одного из отделов Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта Российской Федерации по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

В настоящее время в отношении обвиняемый находится под стражей.