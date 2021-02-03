В 2020 году на Кубани уволены с работы 30 чиновников-коррупционеров

Фото прокуратуры КК

В 2020 году на Кубани 30 чиновников разного уровня были уволены с работы за преступления коррупционной направленности.

Общая сумма ущерба от этих преступлений превысила 25 миллионов рублей.

Об этом говорится в материалах краевой прокуратуры, посвященных итогам работы ведомства за истекший год.

- Всего в 2020 году было выявлено более 7 тыс. нарушений, связанных с коррупцией,- говорится в материалах региональной прокуратуры.

Во время подведения итогов работы в 2020 году прокурор края Сергей Табельский подчеркнул, что главная задача ведомства - дать понять коррупционерам, что наказание неотвратимо.

Кроме того, сотрудниками прокуратуры региона за год было выявлено около 40 тысяч факто в нарушений закона в экономической сфере, предотвращено незаконное расходование более 210 миллионов рублей.