В 2020 году на Кубани уволены с работы 30 чиновников-коррупционеров

Фото прокуратуры КК
В 2020 году на Кубани 30 чиновников разного уровня были уволены с работы за преступления коррупционной направленности.
Общая сумма ущерба от этих преступлений превысила 25 миллионов рублей.
Об этом говорится в материалах краевой прокуратуры, посвященных итогам работы ведомства за истекший год.
- Всего в 2020 году было выявлено более 7 тыс. нарушений, связанных с коррупцией,- говорится в материалах региональной прокуратуры.
Во время подведения итогов работы в 2020 году прокурор края Сергей Табельский подчеркнул, что главная задача ведомства - дать понять коррупционерам, что наказание неотвратимо.
Кроме того, сотрудниками прокуратуры региона за год было выявлено около 40 тысяч факто в нарушений закона в экономической сфере, предотвращено незаконное расходование более 210 миллионов рублей.