WINLINE – выбор победителей

Компания Winline, являющаяся одним из крупнейших и наиболее популярных букмекеров страны, запускает федеральную кампанию «Выбор победителей». В ней объединились сильнейшие футбольные и баскетбольные клубы России – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Химки», которые выбрали своим партнером компанию Winline. Потому что лучшие выбирают лучших.

Фото предоставлено пресс-службой Winline.

Всех нас объединяет одна воля к победе, страсть к игре и любовь к общему делу – воспламенять сердца болельщиков и дарить им незабываемые эмоции от спортивных событий, достигая самых сложных целей.

Выбрав своими партнерами сильнейшие клубы страны, компания Winline стремится ежедневно оправдывать доверие самых амбициозных болельщиков, которые ждут только максимальных результатов. Поэтому для своих партнеров Winline – не просто букмекер. Мы помогаем делать спортивные события еще более яркими и зрелищными.

Усилиями компании Winline на стадионах наших клубов-партнеров появились уже ставшие легендарными активации «Гол на миллион» и «Бросок на миллион», открываются новые рестораны и зоны гостеприимства, чтобы болельщики могли насладиться игрой любимых команд в наиболее комфортных условиях. А начиная с сезона 2020/2021 совместно с нашими клубами-партнерами мы запустили проект Winline Derby, который стал новым знаком качества для спортивных событий в отечественном футболе и баскетболе.

В феврале этого года Winline сделает подарок болельщикам футбольных клубов «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», предоставив им возможность совершенно бесплатно следить за матчами любимых команд в рамках зимних подготовительных сборов к возобновлению сезона. В общей сложности, мы покажем 12 матчей с участием клубов-партнеров из ОАЭ и Испании, которые будут доступны эксклюзивно на сайте и в мобильном приложении всем зарегистрированным пользователям Winline.

Выбирая надежных и сильных партнеров, ты сам становишься сильнее с каждым днем. Следуя этому принципу, компания Winline продолжает ставить амбициозные задачи и решать их, двигаясь вверх и радуя тех, кто выбрал Winline своим партнером в мире спорта и ярких эмоций.

Winline – выбор победителей! А кого выберешь ты?