В 2020 году фермеры Кубани произвели продукции на сумму более 150 млрд рублей

Фото администрации КК

Фермеры на Кубани играют все более важную роль в развитии региона. В крае работают более 14 тыс. фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей-аграриев.

За последние годы на Кубани появилось около миллиона личных подсобных хозяйств и почти 170 сельхозкооперативов.

– В прошлом году объем производства продукции фермеров, сельхозкооперативов и ЛПХ превысил 150 млрд рублей, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

На совещании в администрации региона также подчеркнули, что у малого и среднего агробизнеса есть проблемы со сбытом продукции. Весьма актуальны также вопросы получения господдержки и разрешения земельных споров.

Председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин отметил, что сейчас организация готовит перечень вопросов и предложений от фермеров, которые будут обсуждать 16-17 февраля в Москве на федеральном Съезде фермеров.