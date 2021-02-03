В Краснодаре в районе Ближнего Западного обхода построят ливневый коллектор

Фото мэрии Краснодара

В рамках профильного нацпроекта в Краснодаре построят крайне важный объект. Новый ливневой коллектор появится в районе Западного обхода.

Уже достигнута договоренность по финансированию стройки между властями региона и федеральным министерством строительства и ЖКХ.

Сейчас идет проектирование инженерных коммуникаций. Стройку намечено начать в 2023 году.

Новые сети «ливневки» и поверхностный сток с очистными сооружениями обеспечат водоотведение в юго-западной и северо-восточной частях Западного обхода. Кроме того, здесь планируется разместить три водосборных бассейна общей площадью более 480 гектаров.

– В целом в рамках программы «Стимул» мы планируем строительство коммунальной инфраструктуры для дальнейшего развития Краснодара, а также Новороссийска, – отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.