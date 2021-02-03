В возрасте 45 лет умер известный кубанский фотограф Евгений Харланов

Фото Союза журналистов Кубани

В возрасте 45 лет ушел из жизни известный кубанский фотограф, член Союза журналистов России, член Русского географического общества Евгений Харланов.

В апреле 1997 года окончил техникум градостроительства и экономики в Новороссийске. Еще в годы учебы в школе увлекся фотографией. Основная творческая деятельность Евгения началась в 1990-е годы. Он работал оператором верстки в районной газете «Тамань», рекламных агентствах.

Стал соавтором книг, фотоальбомов о Таманском полуострове, Темрюкском районе. . Свой талант воплотил в серии авторских фотоэтюдов о природе Таманского полуострова, Сочи, Геленджика, Ейска, других районов Кубани. Его снимки хорошо знакомы читателям газеты «Тамань», других изданий.

Последние годы Евгений боролся с тяжёлой болезнью, но не переставал работать, фотографировать, участвовать в проектах Союза журналистов, в выпуске книг и фотовыставках.

- Авторские фотографии Евгения размещены в книгах «Тамань – полуостров сокровищ», «Темрюк», «Тамань», «Атамань. Казачья станица», «Золото Горгиппии»,- говорится в сообщении Союза журналистов Кубани.

Редакция «КП - Кубань» выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Харланова.