В Армавире мошенники, обещая прибыль, выманили у граждан более 250 миллионов рублей за 9 лет

Фото Ксении Тимофеевой

Трое жителей Армавира организовали в городе три кредитно-потребительских кооператива, и в течение девяти лет сумели привлечь деньги более чем 230-ти пайщиков. Взамен взносов лже-банкиры предлагали небывалую прибыль в размере от 10 до 25 % годовых.

В период с 2011 до 2020 года, мужчины собрали таким способом у доверчивых вкладчиков около 250 миллионов рублей. Никакой прибыли никому они выплачивать не собирались, и попросту прикарманили деньги.

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей города Армавира в возрасте от 37 до 59 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество»,- сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас уголовное дело с направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.