Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко провели совместный онлайн-прием анапчан

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Одним из первых депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении мест в детских садах детям медицинских работников по льготным основаниям наравне с военнослужащими и многодетными.

Как отметил Юрий Бурлачко, в качестве одной из мер привлечения в муниципалитеты специалистов-медиков парламентарии рекомендуют органам местного самоуправления во внеочередном порядке предоставлять места в детских садах детям медработников.

Также предметом разговора на приеме граждан стало и развитие детского туризма. По словам руководителя кубанского парламента, на уровне края были введены дополнительные меры помощи предприятиям отрасли в период пандемии. Кроме того, по поручению Юрия Бурлачко в Законодательном Собрании создана рабочая группа, которая разрабатывает меры по восстановлению сферы детского отдыха и оздоровления.

Как отметил Иван Демченко, проблема сокращения численности детских лагерей актуальна для всей страны, но только на Кубани органами власти введены краевые меры поддержки предприятий этой сферы.

Два других обращения к депутатам касались содействия в строительстве железнодорожных переездов. С просьбами об этом обратились жители села Джигинка и хутора Иваново. Юрий Бурлачко дал поручение создать в краевом парламенте рабочую группу с целью выработки соответствующих предложений. Её заседание состоится в самое ближайшее время.

С просьбой о строительстве стадиона в населенном пункте обратилась жительница села Цибанобалка. На месте старого стадиона запланировано возведение школы. Парламентарии пояснили, что под строительство нового мини-стадиона уже выделен земельный участок в этом селе. Строительство и ввод в эксплуатацию стадиона запланированы к концу текущего года.

Пришедшие на прием граждане также просили депутатов повлиять на внешний облик нестационарных торговых объектов и привести все к единому архитектурному облику. Парламентарии заверили, что обязательно посодействуют в решении данного вопроса.