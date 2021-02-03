Краснодарский край выделит 1,7 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

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На заседании коллегии региональной прокуратуры отметили, что на Кубани накоплен во многом уникальный опыт в решении проблем обманутых дольщиков, который даже приводят в пример другим регионам страны.

- В конце 2018 начали разбираться с этой проблемой, и сейчас мы уже видим конкретные результаты, – отметил замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть.

Региональные власти совместно с прокуратурой кропотливо вели ревизию домов с задержками срока сдачи. Для этого были созданы специальные межведомственные группы.

В 2021 году будет продолжена надзорная деятельность в этой сфере.

– Кроме того, в 2020 году в судах региона с участием прокуроров рассмотрено около 39 тысяч уголовных и гражданских дел, направлено свыше 10 тыс. исков,- рассказал прокурор края Сергей Табельский

В 2021 году планируется решить проблемы еще более 30 тысяч дольщиков

Краевые власти планируют предусмотреть 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков на ближайшие три года.

- Это позволит привлечь свыше 6 млрд федеральных средств. И мы сможем закрыть проблему долгостроев, – заявил губернатор Вениамин Кондратьев.