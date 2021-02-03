На Кубани по нацпроекту приобретут оборудование для 29 спортивных школ

Фото Минспорта Кубани

По региональному проекту «Спорт – норма жизни», в 2021 году планируется приобрести спортивное оборудования и инвентарь для занятий 36-ю видам спорта на общую сумму более 42 миллионов рублей.

Деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов.

- С 29-ю организациями уже заключены соглашения о приобретении спортивно-технологического оборудования и инвентаря, - подчеркнул зам министра спорта Кубани Сергей Мясищев.

В 2021 году новое оборудование и инвентарь будет поставлено в краевой Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта и в краевую школу олимпийского резерва по конному спорту.

Из федерального бюджета на это уже выделено 30 миллионов рублей..