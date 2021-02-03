На Кубани на реконструкцию стадиона «Динамо» выделили 656 млн рублей из бюджета региона

Стадион "Динамо"

Стадион «Динамо» в Краснодаре – головная боль региональных властей. Его реконструировать должны были еще в 2015 году, но до сих пор его не могут привести в порядок. Дело в том, что еще в 2007 году стадион закрыли из-за того, что он уже обветшал и нуждался в ремонте. Его начали приводить в порядок, но потом стройка встала. Инвестор покинул проект. В прошлом году краевые власти встречались с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским и обсуждали дальнейшую судьбу «Динамо».

Но, видимо, все же что-то пошло не так. И теперь администрация Кубани забирает себе акции АО «Динамо», и будет за бюджетный счет достраивать стадион. Постановление о выделении денег уже подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- «Динамо» получить 656 млн рублей из краевого бюджета, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодарского края. – Если быть точнее, то сумма составит 656 миллионов 270 тысяч 600 рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию стадиона. При этом мы получим почти 4 млн акций АО.

Одна акция в таком случае обойдется в 171 рубль 64 копейки. Если сложить все это воедино, то получается та самая сумма, которую и выделяет край за окончание ремонта стадиона. Причем достроить «Динамо» должны к 2022 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Планы грандиозные»: стадион «Динамо» в Краснодаре получил еще один шанс

Стадион «Динамо» в Краснодаре, реконструкцию которого изначально планировали закончить еще в 2015-м году, похоже, все-таки будет достроен.

За последнюю неделю краевые власти дважды встречались с председателем Всероссийского общества «Динамо» Анатолием Гулевским и смогли договориться о будущем этого спортивного объекта в центре города (читайте далее)