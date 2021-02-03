В Туапсинском районе в 2021 году намечено построить четыре новых газопровода

Фото администрации КК

В частности, будет продолжено строительство распределительных газопроводов низкого давления в районном центре-Туапсе, на улицах Калараша и Тимирязева.

Два газопровода появятся в Новомихайловском. Речь идет об объектах на улице Парковой, и магистрали от ЖК «Заречье» до санатория «Политехник». На эти цели планируется потратить 8, 5 миллионов рублей.

- В 2021 году начнут прокладку и монтаж подводящего газопровода среднего давления в Туапсе, на улице Судоремонтников, и газопровода низкого давления в селе Ольгинке, на улицах Солнечной, Приморской и Морской. Работы завершатся в 2022-2023 годах,- сообщает администрация района.

Кроме того, в текущем году начнется монтаж и строительство газопровода среднего давления на улице Судоремонтников в Туапсе, а также газопровода в поселке Ольгинка.

Всего за истекшее десятилетие в Туапсе и его окрестностях построено более 200 километров новых газопроводов.