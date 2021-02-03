Изрезавший ножом собаку в Сочи 38-летний мужчина предстанет перед судом

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Драма разыгралась в Сочи сразу после Нового года. 1 января, мужчина, житель Волгоградской области привел собаку- бордосского дога на территорию Центрального кладбища в Завокзальном микрорайоне.

По каким-то необъяснимым причинам вдруг накинулся на пса с ножом и нанес собаке несколько ранений.

Несмотря на это собака продолжала воспринимать его, как своего хозяина и доверчиво шла за живодером.

Так они прошли около 300 метров по улице Альпийской. После чего мужчина вновь напал на собаку и ударил ее ножом еще раз.

Израненную и окровавленную собаку случайно обнаружили жители микрорайона Ареда. Они же доставили ее к ветеринару. Собаку удалось вылечить.

-38- летний житель Волгоградской области предстанет перед судом. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за жестокое обращение с животным,- сообщает прокуратура региона.