Новый детский сад в микрорайоне «Родные просторы» в поселке Знаменском откроется летом

Фото предоставлено пресс-службой ЮгСтройИмпериал.

Детский сад на 250 мест «Веснушки» в поселке Знаменском на территории микрорайона «Родные просторы», который возводит крупнейший Краснодарский застройщик «ЮгСтройИмпериал», откроет двери для своих подопечных уже в этом году.

Сейчас завершена каменная кладка. Ведутся электромонтажные работы и устройство слаботочных сетей. Начато остекление 1-го этажа.

Как сообщили в пресс-службе СК «ЮгСтройИмпериал», строительство планируют завершить в третьем квартале 2021 года.

В рамках депутатского контроля за возведением социальных объектов ход строительства проинспектировала председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко и депутат одномандатного избирательного округа №16 Галина Качура. Экскурсию по территории микрорайона провел первый заместитель председателя правления СК «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко:

— Наша задача сделать так, чтобы юные жители домов в «Родных просторах» могли пойти в детский сад сразу же после переезда. Поэтому «Веснушки» будут готовы летом, еще до того, как начнется передача ключей новым жителям новостроек. Возводить дома, не обеспечивая людей социальной инфраструктурой – неправильно. Поэтому, проектируя этот микрорайон, мы сразу поставили цель построить социальные объекты и объекты благоустройства. Также, мы приступили к строительству парка на 6 гектар, который тоже планируем закончить летом.

Фото предоставлено пресс-службой ЮгСтройИмпериал.

К работам ежедневно привлекается порядка тридцати человек. Готовность объекта — 30 процентов. Еще два дошкольных учреждения на 630 мест в «Родных просторах» сейчас находятся на этапе проектирования. В целом социальные объекты займут около трети всей территории микрорайона.

— Первый объезд социальных объектов в этом году оставил лучшие впечатления. На сегодняшний день застройщик в полной мере выполняет свои обязанности, новый микрорайон «Родные просторы» отличный пример комплексной застройки. Темпы строительства хорошие, и у нас нет сомнений, что садик будет сдан вовремя, - отметила председатель городской Думы Краснодара Вера Федоровна.