Стадион «Динамо» в Краснодаре реконструируют к 2022 году

Стадион "Динамо"

15 лет в Краснодаре не могут привести в порядок одно из старейших зданий города – стадион «Динамо». Его открыли в 1932-м году, на арене перед краснодарцами выступал Никита Хрущев, а еще стадион долгое время был центром всей спортивной жизни города. Но в 2007 году его признали аварийным и закрыли на реконструкцию. Ремонт закончить не могут до сих пор из-за отсутствия финансирования. И вот стало известно, что стадион «Динамо» отремонтируют к 2022 году. Деньги на это выделит администрация Краснодарского края из регионального бюджета. Правда, взамен на акции общества «Динамо».

- Закончить реконструкцию планируется к 2022 году, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодарского края. – На эти цели выделено 656 миллионов рублей.

Сейчас на уличном стадионе "Динамо" тренируются спортсмены, а вот само здание закрыто.