В Новороссийске проходит традиционная акция «Бескозырка»

Фото администрации КК

Традиционная акция, которая проходит в Новороссийске уже 53-ий раз подряд, началась с возложения цветов к братской могиле советских воинов, к памятной стеле на Малой Земле, и другим мемориалам.

Мероприятия посвящены героической операции по высадке десанта на Малую Землю под командованием Цезаря Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года. Тогда бойцы сумели выбить с плацдарма превосходящие силы немецких войск. а затем удерживали территорию в течение 225 дней.

Сегодня от Площади Героев до мемориального комплекса «Малая Земля» прошел марш юнармейцев.

А вечером 3 февраля все желающие смогут принять участие в акции «Свеча в окне», чтобы таким способом почтить память героев-малоземельцев и всех, кто приближал победу в Великой Отечественной войне.

- Кроме того, на 7 февраля запланирован ночной полумарафон «Малая земля», приуроченный к памятной дате. Профессиональные спортсмены с факелами пробегут по местам боевой славы,- сообщает администрация региона.