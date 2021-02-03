Судебного пристава из Адыгеи отправили в изолятор за взятку в 1,1 млн рублей

Сотрудника службы судебных приставов Адыгеи будут судить Фото: Артем КИЛЬКИН

Следком Адыгеи возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей республиканской службы судебных приставов. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

- Подозреваемому, в силу своего должностного положения стало известно о том, что в производстве у одного из подчиненных находится исполнительное производство, в рамках которого был наложен арест на 11 земельных участков, принадлежащих 70-летнему жителю Майкопа, - пояснил сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Юрий Адактилиди. - Рыночная сумма этих участков - более 46 млн рублей. И в декабре 2018 года сотрудник службы судебных приставов предложил мужчине за 1,1 млн рублей решить вопрос с неуплатой исполнительного сбора. Дело в том, что по закону должнику необходимо уплатить в федеральный бюджет исполнительский сбор 7 процентов от суммы взыскания. А это - 2,8 миллиона рублей.

70-летний майкопчанин, конечно, пошел на сделку. Но только со следствием – он сообщил об этом в полицию, и уже при передаче денег судебного пристава и арестовали. Его взяли с поличным, когда мужчина передавал часть суммы - 675 тысяч рублей.

- Сейчас сотрудник УФССП по Адыгее находится в изоляторе временного содержания, - пояснил Юрий Адактилиди. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.