В Сочи двое вымогателей требовали у приезжего вернуть им вымышленный долг

Фото Светланы Маковеевой

В Сочи, в дежурную часть отдела угрозыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю с заявлением обратился гость курорта из Вологодской области. Мужчина рассказал, что две приезжих из Абхазии терроризируют его, заставляя выплатить им некий «долг» в 300 тысяч рублей.

При этом мужчина не понимал, в чем дело, и не знал ни о каком долге.

Оперативники угрозыска, совместно с сочинским спецподразделением Росгвардии вскоре задержали двоих приезжих из соседней республики в возрасте 32 и 35 лет. Мужчин доставили в отдел полиции.

Оеративники установили, что двое мужчин, угрожая насилием, под вымышленным предлогом много раз требовали у вологодца отдать им деньги..

- УВД по городу Сочи в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

На период предварительного следствия обвиняемые помещены под стражу.