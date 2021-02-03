На Кубани отменили карантин на территории гаража Фото: Иван МАКЕЕВ

Карантин по бешенству вводили в гараже на территории агрокомплекса в Динском районе Кубани. В начале декабря прошлого года эту территорию признали неблагополучной и на время ее закрыли.

И только в начале февраля 2021 года карантин отменили. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Карантин действовал на территории гаража в селе Красносельское Динского района на улице Крыжановского, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края. – Все ограничительные мероприятия отменены со 2 февраля.

Напомним, в одном из районов Кубани в конце прошлого года вводили карантин. Тогда на территории Мостовского района была обнаружена вспышка бруцеллеза.