На Кубани два района участвуют в проекте по созданию базы данных о земле

Армавир. Фото: администрация Армавира

Армавир и Кореновский район стали участниками нового проекта, который разработали в Краснодарском крае. Они создают единую базу данных о земле и недвижимости.

- В этих районах будут заниматься сбором и сопоставлением сведений из разных ресурсов, - пояснил вице-губернатор Кубани Сергей Болдин. - И это будет цифровая платформа, в которой будут собраны и систематизированы все данные по земле и недвижимости. Также единая база упростит процедуру поиска информации и позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты.

Сама работа по составлению базы данных идет в регионе по поручению Правительства России. Сейчас – первый этап и в него включился в том числе и Краснодарский край.