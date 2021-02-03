«Союз транспортников Кубани»: автобусы из Краснодара в Ейск перегнали из-за топлива

Фото: Марина Репещук

В Краснодаре активисты обратили внимание на то, что городские автобусы массового уехали в Ейск. И работают там уже третий день. Перегонку в другой город даже засняли на видео. Руководитель «Транспортной инициативы» Марина Репещук первая обратила на это внимание. Она даже поехала в Ейск, чтобы разыскать автобусы.

- Мы в Ейске. По заявлениям перевозчиков Краснодара, они отправили в другой город машины, находящиеся в резерве. Машины 2017, 2019 года выпуска - резерв? – спрашивает Репещук.

После того, как «Транспортная инициатива» стала призывать городские власти к ответу, отреагировал председатель «Союза транспортников Кубани» Иван Петров.

- Автобусы в Краснодаре простаивали. И по той причине, что работают на газомоторном топливе, - сообщил Петров. – А в Краснодаре всего две заправки для них, но там водители вынуждены простаивать по часу-полтора в день. А в Ейске весь транспорт работает именно на газу.

Кстати, накануне в «Союзе транспортников Кубани» сообщали, что предприниматели получат компенсацию в размере половины затрат на переоборудование транспорта на использование природного газа в качестве топлива.

Тем временем депутаты из Ейска решили, что то, что автобусы из Краснодара примчались в их город – это нарушение закона. И написали заявление на перевозчиков в прокуратуру. Депутаты просят разобраться в документах и проверить перевозчиков.