В Краснодаре 9 февраля откроется выставка графики «Птицы мои, чудесатые»

Фото: Выставочный зал изобразительных искусств

В Краснодаре 9 февраля откроется выставка графики Татьяны Бетехтиной «Птицы мои, чудесатые». На ней будут представлены как работы мастера, так и ее учеников. Работать экспозиция будет до 23 февраля.

- Сказочные животные, ангелы, феи и другие милые существа с работ художника уносят зрителя за собой в мир детства, - говорят в Выставочном зале изобразительных искусств Краснодара. - Но помимо работ Татьяны Бетехтиной на выставке представим и картины ее учеников. Именно к ним и обращается художница словами «Птицы мои, чудесатые».

Сама Татьяна Бетехтина - художник-иллюстратор, ее работы выставлялись не только в Краснодарском крае, но и в Санкт-Петербурге, Москве и даже в Лиссабоне. А еще она оформляет обложки книг.