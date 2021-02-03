В Краснодаре открывается фестиваль современного искусства

Фото: художественный музей имени Ф.А. Коваленко

4 февраля в пять часов вечера в художественном музее имени Ф.А. Коваленко откроется фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи». Вместе с ним в галерее заработает одноименная выставка.

- Фестиваль этот – новый, мы его запускаем впервые, - рассказала сайту «КП»-Кубань» пресс-секретарь Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко Марина Микитенко. – И планируем сделать его ежегодным. А темой первого фестиваля выбрали «Преемственность поколений» как фактор важной проблемы диалога «отцов и детей».

Сам фестиваль - это поддержка молодых художников региона. На выставке как раз и будут представлены их работы. В программе фестиваля также и онлайн-лекции по современному искусству. Работать «Зеркало эпохи» будет до 23 февраля.