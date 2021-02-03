Кубань попадет во власть страшного урагана

Сильный ветер принесет в регион похолодание Фото: Юлия БАРАНОВА

В конце недели Краснодарский край попадет во власть страшного урагана. В регионе прогнозируют рекордные порывы юго-западного и западного ветра. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

Сильный ветер принесет в регион похолодание.

- В большинстве районов, днем 5 февраля ожидаются местами осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью 5 февраля будет положительной от 3 до 8°С, а 6 февраля придет резкое похолодание от -2 до -7°С.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют переменная облачность, дождь, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае два дня на улице будет до +18 градусов.