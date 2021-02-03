В Краснодаре произошла авария с пассажирским автобусом

ДТП произошло на Ростовском шоссе Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодаре вечером 3 февраля произошла авария с пассажирским автобусом. Он столкнулся с легковым автомобилем.

ДТП случилось на Ростовском шоссе, возле ипподрома. Движение здесь несколько затруднено.

На месте аварии движение затруднено Фото: Варвара ДЫМ

На место уже выехал наряд ДПС. Подробности столкновения выясняются.

- По предварительным данным в аварии никто не пострадал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае школьный автобус попал в ДТП. По предварительным данным пострадали шесть человек. Авария произошла на дороге Холмская-Федоровская, рядом с хутором Краснооктябрьский. По оперативной информации, в школьный автобус врезался легковой автомобиль Nissan.