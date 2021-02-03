Фото: krd.ru.

В Краснодаре самую большую школу в ЮФО намечено сдать раньше срока. Она будет построена на Западном Обходе краевого центра, на улице Конгрессной.

В данное время школа на 1875 мест готова на 65%, то есть значительно раньше срока окончания строительно-монтажных работ по условиям контракта.

Проект реализуется в рамках подпрограммы «Жилище».

- Мы рассчитываем, что к концу этого или к началу следующего года само здание будет достроено, и мы уже начнем заниматься вводом в эксплуатацию, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - В 2021 году новое общеобразовательное учреждение примет учеников как из нового жилого комплекса, который строится сейчас поблизости, так и из микрорайона имени Жукова.

Школа возводится на участке 3,3 га. Общая площадь трехэтажного здания превысит 30 тысяч квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, здесь оборудуют два актовых, два спортивных и один тренажёрный зал, столовую и буфет. На школьном дворе откроют спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.

В целом в Краснодаре в 2021 году ведется строительство восьми общеобразовательных учреждений.