«Первый пошел»: Новый трамвай из партии 2021 года прибыл в Краснодар

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В Краснодар прибыл новый трамвай из партии 2021 года. В краевую столицу вагон доставили из города Усть-Катава Челябинской области на специальной автоплатформе.

- Перед выходом на линию специалисты выполнят пуско-наладочные работы и обкатку нового трамвая, - сообщили «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Представитель пресс-службы уточнила, что Усть-Катавский завод за два года уже поставил в краевой центр 70 вагонов. В том числе: 35 в 2019 году в Восточное депо, и 35 в 2020 году в Западное депо. Все уральские вагоны курсируют на городских маршрутах.

До конца 2021 года в депо Краснодара завод поставит 33 новых трамвая. Вагоны серии «Кубань» изготовлены по специальному заказу для краевого центра. Их главное отличие: мощность кондиционеров увеличена в 1,5 раза.